Meta* рассматривала сокращение команд на 60% ради перехода на ИИ, но отказалась от второго раунда увольнений

ИИ-агенты должны были заменить значительную часть ежедневной работы тысяч сотрудников, однако данные показали рост технических проблем В январе Meta* запустила внутренний проект OT (Organization Transformation), в рамках которого рассматривала сценарии сокращения численности некоторых команд на 60% и проведения двух раундов увольнений.