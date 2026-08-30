Meta* рассматривала сокращение команд на 60% ради перехода на ИИ, но отказалась от второго раунда увольнений

ИИ-агенты должны были заменить значительную часть ежедневной работы тысяч сотрудников, однако данные показали рост технических проблем В январе Meta* запустила внутренний проект OT (Organization Transformation), в рамках которого рассматривала сценарии сокращения численности некоторых команд на 60% и проведения двух раундов увольнений.
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