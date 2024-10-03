Вице-мэр Ракова рассказала о сохранении высокого спроса на рынке труда на выпускников колледжей

75% вакансий на столичном рынке труда требуют среднего образования Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с журналистами рассказала, что около 75% всех вакансий в столице предполагают наличие среднего профессионального образования и лишь 15% – высшего.