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Новые ограничения на продажу сигарет заработали в России с 1 сентября

Новые ограничения на продажу сигарет заработали в России с 1 сентября

Под запрет попала розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов, а также устройств, предназначенных для ее употребления С 1 сентября в России начали действовать новые ограничения на продажу табачной и никотинсодержащей продукции.

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