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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Калгари» о Юбердо после операции на бедре: «Я ошибся со словом «рецидив». Имел в виду, что Джонатан не успевает восстановиться к старту лагеря. Он чувствует себя хорошо и избавился от боли»

Генеральный менеджер « Калгари » Крэйг Конрой высказался о ситуации с форвардом Джонатаном Юбердо .  33-летний игрок перенес операцию по замене тазобедренного сустава в марте.

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