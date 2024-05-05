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«Спортинг» в 20-й раз стал чемпионом Португалии

Случилось это после поражения «Бенфики» против «Фамаликана» (0:2), в результате которого были потеряны математические шансы догнать лидирующую в чемпионате команду тренера Рубена Аморима (8 очков разницы за 2 тура до конца).

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