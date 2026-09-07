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Новый фронт: Россия и Украина перешли к «войне складов»

Новый фронт: Россия и Украина перешли к «войне складов»

Новый фронт: Россия и Украина перешли к «войне складов» Юлия ЧелкановаПротивостояние между Москвой и Киевом вышло на новую орбиту.

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