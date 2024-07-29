ЮС Юдкевич Сергей От эти идиотов все можно ожидать

Марина Петрова Без всяких сомнений хохлы все согласовали с пиндосами и получили добро. Поэтому нельзя оставлять хохлам ни метра земли на Украине, все брать под свой контроль.