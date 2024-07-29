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Закон и Порядок

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Хотели сбить самолет с Путиным? Белоусов экстренно связался с Пентагоном: Украина тайно готовила покушение века?

Хотели сбить самолет с Путиным? Белоусов экстренно связался с Пентагоном: Украина тайно готовила покушение века?

Автор: Мария Баранова Министр обороны России Андрей Белоусов экстренно позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину из-за данных о готовящейся тайной украинской операции против РФ, сообщила газета The New York Times (NYT).

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
От эти идиотов все можно ожидать
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9 час.
Марина Петрова
Без всяких сомнений хохлы все согласовали с пиндосами и получили добро. Поэтому нельзя оставлять хохлам  ни метра земли на Украине, все брать под свой контроль.
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8 час.
Гарибян Сусанна
бандеровщина как раковая опухоль опутала Украину, а опухоль  надо вырезать с корнем, чтобы  не мешала жить  дальше. Всё они знали, только утекла информация и не хотят нарываться на  неприятности.
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7 час.

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