-Ох, Витя, сынок, что же ты у меня такой глупый? -А? Что? Кто? Мама ты чего здесь? Что случилось? Болит что -то? Виктор соскочил и сел в кровати смотря на мать огромными глазами, та сидела как детстве у него в изголовье и тихо улыбалась.
Сыночек
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Спасибо за рассказ. Вот так порой не ведаем, что творим...
Ответить
18 час.
Элеонора Коган
Да, трогательный рассказ. Дурила,дурила мамаша, чуть сама себя не погубила. Хорошо в конце концов опомнилась и приняла Лиду с внуком.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии