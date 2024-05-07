-Ох, Витя, сынок, что же ты у меня такой глупый? -А? Что? Кто? Мама ты чего здесь? Что случилось? Болит что -то? Виктор соскочил и сел в кровати смотря на мать огромными глазами, та сидела как детстве у него в изголовье и тихо улыбалась.