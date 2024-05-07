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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 164 подписчика

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Сыночек

Сыночек

-Ох, Витя, сынок, что же ты у меня такой глупый? -А? Что? Кто? Мама ты чего здесь? Что случилось? Болит что -то? Виктор соскочил и сел в кровати смотря на мать огромными глазами, та сидела как детстве у него в изголовье и тихо улыбалась.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за рассказ. Вот так порой не ведаем, что творим...
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18 час.
Элеонора Коган
Да, трогательный рассказ. Дурила,дурила мамаша, чуть сама себя не погубила. Хорошо в конце концов опомнилась и приняла Лиду с внуком.
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10 час.

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