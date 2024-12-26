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Григорий Лепс показал фото 39-летней давности

Григорий Лепс показал фото 39-летней давности

Российский певец Григорий Лепс показал фото 39-летней давности из семейного архива. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Комментарии
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Валерий Фоменков
А фото где?
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