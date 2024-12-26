Будь в курсе✴

Российский певец Григорий Лепс показал фото 39-летней давности из семейного архива. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).