БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Узбекский язык: мучение латиницей

Узбекский язык: мучение латиницей

Владислав ВОРОНЦОВ  Власти Узбекистана взялись корёжить узбекский язык в угоду протурецкой идеологии тюркского единства.

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Новый комментарий от пользователя
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Аркадий Шацкий

Они не турецкий способ перехода взяли, если б так то давно перешли. Своё вместе с Азербайджаном выдумали, теперь мучаются, за 30 лет только до редакции дошло. Сейчас Казахстан к ним присоединился, тут вообще вместо облегчения кучу новых буков и даже звук новый зачем то у немцев взяли)