Узбекский язык: мучение латиницей

Владислав ВОРОНЦОВ Власти Узбекистана взялись корёжить узбекский язык в угоду протурецкой идеологии тюркского единства.
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Они не турецкий способ перехода взяли, если б так то давно перешли. Своё вместе с Азербайджаном выдумали, теперь мучаются, за 30 лет только до редакции дошло. Сейчас Казахстан к ним присоединился, тут вообще вместо облегчения кучу новых буков и даже звук новый зачем то у немцев взяли)
Да пусть хоть клинопись вводят, лишь бы у нас было поменьше несуразных изменений.