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Аргументы и Факты

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Возвращение Бербок: немку подняли на смех после новых высказываний

Возвращение Бербок: немку подняли на смех после новых высказываний

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок при определенных условиях сможет вернуться в большую политику даже после высмеивания со стороны сограждан, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.

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Betahon

После повышения профессионального уровня бывшей проститутки с Министра иностранных дел в Европе до Председателя Генеральной Ассамблеи ООН от нее можно ожидать , чего угодно!...