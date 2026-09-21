Возвращение Бербок: немку подняли на смех после новых высказываний

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок при определенных условиях сможет вернуться в большую политику даже после высмеивания со стороны сограждан, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.
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