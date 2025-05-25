Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • тимур чагалидзе
    Ой ёй ёй, какие догадливые... Эта потушила, нелигитимный 🤡 именно и верещал о прямой встрече с Путиным, чтобы при пе...«Собьют борт №1»:...
  • ninikooo Митусова
    Да вообще никуда лететь не нужно. Можно и по видеосвязи переговоры провести. Зачем испытывать судьбу?!«Собьют борт №1»:...
  • Наталия
    Не надо пока лететь ему из тех же соображений,НИКУДА.«Собьют борт №1»:...

Американцы взвыли: «Уберите Мединского» – российский переговорщик оказался слишком «жестким»

Американцы взвыли: «Уберите Мединского» – российский переговорщик оказался слишком «жестким»

Американская сторона дала понять, что в преддверии следующего раунда контактов между Москвой и Киевом Вашингтон настаивает на исключении из российской делегации представителей «ястребиного лагеря» – сторонников «жесткой линии», в частности, Владимира Мединского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх