Американцы взвыли: «Уберите Мединского» – российский переговорщик оказался слишком «жестким»

Американская сторона дала понять, что в преддверии следующего раунда контактов между Москвой и Киевом Вашингтон настаивает на исключении из российской делегации представителей «ястребиного лагеря» – сторонников «жесткой линии», в частности, Владимира Мединского.
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