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Российским туристам рекомендуют оценивать риски перед поездками в недружественные страны

Российским гражданам, планирующим зарубежные поездки, особенно в страны, которые Москва относит к недружественным, советуют заранее взвешивать возможные риски и не надеяться на прежний уровень безопасности.

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