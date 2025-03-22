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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко: «Хорошо, что Расселл боролся с Леклером – в противном случае даже третье место Ферстаппена было бы под угрозой»

Советник «Ред Булл» подвел итоги спринта перед Гран-при Китая, признав, что у команды были проблемы с износом шин и что Макс Ферстаппен вполне мог бы потерять и третье место на финише.

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