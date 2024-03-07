ОДК начала капремонт индустриальных двигателей в Гатчине

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Предприятие «ОДК-Сервис» Объединенной двигателестроительной корпорации запустило в Гатчине линию по сборке и ремонту индустриальных двигателей Д-30ЭУ для компаний топливно-энергетического комплекса.
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