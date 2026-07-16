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«Пояс и путь»: рост грузооборота с Центральной Азией и странами АСЕАН

«Пояс и путь»: рост грузооборота с Центральной Азией и странами АСЕАН

Инициатива «Пояс и путь», предложенная Китаем, демонстрирует устойчивую динамику развития благодаря углублению западного сотрудничества со странами Центральной Азии и резкому росту грузооборота по южному Новому международному сухопутно-морскому торговому коридору, формируя высокоинтегрированную торговую сеть, отмечают эксперты.

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