Японцу, полвека ожидавшему казни и оправданному, выплатят 1,44 миллиона долларов

www.globallookpress.com/West Coast Surfer/moodboard Суд в Японии постановил выплатить 89-летнему мужчине компенсацию в размере более 1,4 миллиона долларов за почти 50 лет его задержания в ожидании смертной казни за четверное убийство, совершенное в 1966 году, сообщило агентство Kyodo.