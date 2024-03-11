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Военное обозрение

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Минтруд предложил высылать трудовых мигрантов, которые работают в России не по профилю

Минтруд предложил высылать трудовых мигрантов, которые работают в России не по профилю

Трудовых мигрантов, которые работают не по своей изначально заявленной специальности, предполагается высылать из России.

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