Минтруд предложил высылать трудовых мигрантов, которые работают в России не по профилю

Трудовых мигрантов, которые работают не по своей изначально заявленной специальности, предполагается высылать из России.
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