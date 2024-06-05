🇦🇲🇪🇺 О поддержке Армении со стороны еврочиновников Тут на днях Армению посетил директор Европейской службы внешних связей по делам Восточной Европы и России Михаэль Зиберт.
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🇦🇲🇪🇺 О поддержке Армении со стороны еврочиновников Тут на днях Армению посетил директор Европейской службы внешних связей по делам Восточной Европы и России Михаэль Зиберт.
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