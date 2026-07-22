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В кастрюльке

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Вместо обычных котлет готовлю свои фирменные с начинкой: фарш без яиц — получаются сочные и не разваливаются при жарке

Вместо обычных котлет готовлю свои фирменные с начинкой: фарш без яиц — получаются сочные и не разваливаются при жарке

Если обычные котлеты уже приелись, попробуйте приготовить их с простой сливочной начинкой. Во время жарки масло и сыр плавятся внутри, благодаря чему мясо остаётся особенно сочным, а вкус становится более насыщенным.

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