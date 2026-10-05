Steak Lovers
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Steak Lovers

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Любимый десерт Льва Толстова, рецепт знаменитого Анковского пирога

Любимый десерт Льва Толстова, рецепт знаменитого Анковского пирога

Знаменитый лимонный десерт с богатой историей, ставший кулинарной визитной карточкой усадьбы Ясная Поляна и семьи писателя Льва Толстого.

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