Политолог Светов рассказал об истории учреждения звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»

Северная столица стала одним из первых городов в РФ, где появился отдельный нагрудный знак Политолог, автор-составитель книги «Почетные граждане Санкт-Петербурга» Юрий Светов рассказал об истории учреждения этого звания, а также о практике его присвоения в современном Петербурге.