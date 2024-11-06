Политолог Светов рассказал об истории учреждения звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»

Северная столица стала одним из первых городов в РФ, где появился отдельный нагрудный знак Политолог, автор-составитель книги «Почетные граждане Санкт-Петербурга» Юрий Светов рассказал об истории учреждения этого звания, а также о практике его присвоения в современном Петербурге.
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