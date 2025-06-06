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Царьград

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В Новосибирской области с 9 июня запустят автобус от станции Обь к Толмачёво

В Новосибирской области с 9 июня запустят автобус от станции Обь к Толмачёво

Маршрут будет курсировать ежедневно, чтобы разгрузить транспортные потоки и частично перенести их на электрички.

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