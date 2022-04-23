Пробирка №2: в Минобороны предупредили о масштабных провокациях на Украине

В субботу 23 апреля, накануне православной Пасхи, начальник войск радиационной, химической и радиологической защиты (РХБЗ) ВС РФ предупредил о возможных провокациях с использованием оружия массового поражения, которые готовят Соединенные Штаты.
В субботу 23 апреля, накануне православной Пасхи, начальник войск радиационной, химической и радиологической защиты (РХБЗ) ВС РФ предупредил о возможных провокациях с использованием оружия массового поражения, которые готовят Соединенные Штаты.
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