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Россия стала применять против ВСУ «матку» дронов под названием «Пчелка»

Россия стала применять против ВСУ «матку» дронов под названием «Пчелка»

В зоне спецоперации на Украине заметили новый тип дронов ВС России под названием «Пчелка». Как сообщает Telegram-канал «Русский инженер», данный БПЛА является смесью самолета и квадрокоптера и представляет собой платформу для FPV-дронов.

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