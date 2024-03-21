Россия стала применять против ВСУ «матку» дронов под названием «Пчелка»

В зоне спецоперации на Украине заметили новый тип дронов ВС России под названием «Пчелка». Как сообщает Telegram-канал «Русский инженер», данный БПЛА является смесью самолета и квадрокоптера и представляет собой платформу для FPV-дронов.
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