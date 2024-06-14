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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кафанов о выходе из обороны за счет короткого паса: «Так играют в Лиге чемпионов, в России Карпин – первопроходец. Никто не считает, сколько раз мы пригласили соперника к штрафной, отрезали и забили» 

— Работа с вратарями — это целиком и полностью зона вашей ответственности? — Да. За исключением моментов, когда мы тренируем выход из обороны за счет короткого и среднего паса при прессинге соперника.

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