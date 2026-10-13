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Володин избран сопредседателем Межпарламентской группы РФ

Володин избран сопредседателем Межпарламентской группы РФ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин избран сопредседателем Межпарламентской группы Российской Федерации.

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