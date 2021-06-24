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Вот и Зеленский готов

Вот и Зеленский готов

Во всяком случае именно так считает Леонид Макарович Кравчук, патриарх украинской политики. Да что там «украинской» — мировой! И с этих своих высот (широт и долгот) он подбадривает своего младшего коллегу.

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