Атаки беспилотников на дата-центры «Яндекса» в октябре 2026 года обнажили системную уязвимость российской ИТ-инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Территории неподч...
- Территории неподч...
- М Превентивный паци...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым