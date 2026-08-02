Геннадий Бережнов

Массовая демонстрация, против поставок оружия и оказания дальнейшей поддержки Украине прошла в Берлине. Однако когда Мерца, внука фашиста, избирали то думать надо было раньше, но похоже вы неисправимы как и везде! То же и в Англии, где Правительства меняется через год и ранее.