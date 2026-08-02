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Аргументы недели

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Массовая демонстрация в Берлине против поставок оружия Украине и милитаризации Германии

Массовая демонстрация в Берлине против поставок оружия Украине и милитаризации Германии

Массовая демонстрация за мир и дипломатию, а также против поставок оружия и оказания дальнейшей поддержки Украине прошла в Берлине, несмотря на дождливую погоду.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Массовая демонстрация, против поставок оружия и оказания дальнейшей поддержки Украине прошла в Берлине. Однако когда Мерца, внука фашиста, избирали то думать надо было раньше, но похоже вы неисправимы как и везде! То же и в Англии, где Правительства меняется через год и ранее.
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