Новый грузовой FPV-беспилотник начали массово использовать в зоне СВО

Военные ВС РФ получили новый тяжелый тактический FPV-беспилотник "Илья Муромец". Основное преимущество такого дрона – гибкая настройка частот, позволяющая обходить иностранные системы РЭБ, заявил "Известиям" гендиректор компании-разработчика FROBOTICS Олег Федоров.
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