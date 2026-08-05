Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

210 подписчиков

Музей Победы проведёт десятый семейный фестиваль «День фронтовой собаки»

Музей Победы проведёт десятый семейный фестиваль «День фронтовой собаки»

В Музее Победы 15 вгуста сотсоится ежегодный семейный фестиваль «День фронтовой собаки». Мероприятие состоится в десятый раз и посвящено действиям служебных собак в период Великой Отечественной войны, передает пресс-служба учреждения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии