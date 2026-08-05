Музей Победы проведёт десятый семейный фестиваль «День фронтовой собаки»

В Музее Победы 15 вгуста сотсоится ежегодный семейный фестиваль «День фронтовой собаки». Мероприятие состоится в десятый раз и посвящено действиям служебных собак в период Великой Отечественной войны, передает пресс-служба учреждения.
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