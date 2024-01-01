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Райт об «Арсенале»: «Если остановят Эдегора – он не доставит мяч Сака. Остановят Райса – он отдаст поперек. А каков наш план Б?»

Райт об «Арсенале»: «Если остановят Эдегора – он не доставит мяч Сака. Остановят Райса – он отдаст поперек. А каков наш план Б?»

«Канониры» потерпели поражение со счетом 1:2 в матче 20-го тура Премьер-лиги. Победный гол забил хавбек «Фулхэма» Бобби Декордова-Рид.

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