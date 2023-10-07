Словакия полностью остановила военную помощь Украине

Временное правительство Словакии заявило, что прекратило отправку военной помощи Украине. В настоящее время политические партии, выступающие против такой поддержки и одержавшие победу на недавних парламентских выборах, ведут переговоры о формировании правящей коалиции.
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