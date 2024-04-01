Расчёты FPV-дронов группировки войск «Юг» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР

Удар осуществлен на северском направлении Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Юг» уничтожили укрепленный опорный пункт украинской армии на северском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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