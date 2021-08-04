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Как находят по запаху подводные лодки? (2021)

Как находят по запаху подводные лодки? (2021)

Как и любой подводный объект, подводная лодка влияет на окружающую среду и имеет свои физические поля: гидроакустическое, магнитное, гидродинамическое, электрическое, низкочастотное, электромагнитное, тепловое и оптическое.

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