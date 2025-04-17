Сержант Смольянинов под атакой дронов смог восстановить связь в зоне СВО

Гвардии младший сержант Егор Смольянинов, несмотря на атаки FPV-дронов и арт-обстрел со стороны ВСУ, смог восстановить повреждённую антенну и ретранслятор, обеспечив устойчивую связь в батальонной тактической группе.
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