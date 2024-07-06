В Самаре почти на месяц ограничат движение из-за форума "iВолга"

Рассказываем, где.В Самаре на следующей неделе введут новое ограничение почти на четыре недели. Это связано с проведением молодёжного форума Движения Первых "iВолга", сообщили в пресс-службе городской администрации.
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