Полярники нашли в Антарктиде странные черные саркофаги. Они допустили, что их оставила неизвестная экспедиция

Николай Берлизов

Ух ты... Вообще-то, когда эта "новость" была опубликована в и-нете в декабре прошлого года, она завершалась следующим замечанием: "Уважаемые читатели! Напоминаю, что это рассказ основанный на теории искусственного происхождения Земли и версии, что кто-то скрыл нашу планету от связи с большим космосом. Если вам понравилась история, то поставьте лайк. Спасибо." https://dzen.ru/a/Z1FdjVPIvGoACAQR 😜 Тогда же в декабре 2024 года в другой статье к этой фотографии в финале следовал вот такой пассаж: "Следует отметить, что все вышесказанные утверждения не имеют какого-либо научного подтверждения. Многие читатели вообще посчитали данную историю фантастической, по которой можно снять неплохой фильм."https://tsargrad.tv/news/ne-budite-to-chto-spit-najdennye-v-antarktide-chjornye-sarkofagi-otkryli-uchjonym-zloveshhuju-tajnu_1103497