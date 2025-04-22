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Полярники нашли в Антарктиде странные черные саркофаги. Они допустили, что их оставила неизвестная экспедиция

Полярники нашли в Антарктиде странные черные саркофаги. Они допустили, что их оставила неизвестная экспедиция

Обнаруженные в ходе международной экспедиции объекты привели исследователей в замешательство. Среди безжизненных льдов Антарктиды группа ученых из России, Китая, США и Индии наткнулась на несколько странных черных саркофагов — геометрически выверенных, гладких и явно не естественного происхождения.

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Комментарии
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CM
C Major
первоапрельская шутка запоздала в печать
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19 час.
Николай Берлизов
Ух ты... Вообще-то, когда эта &quot;новость&quot; была опубликована в и-нете в декабре прошлого года, она завершалась следующим замечанием: &quot;Уважаемые читатели! Напоминаю, что это рассказ основанный на теории искусственного происхождения Земли и версии, что кто-то скрыл нашу планету от связи с большим космосом. Если вам понравилась история, то поставьте лайк. Спасибо.&quot; https://dzen.ru/a/Z1FdjVPIvGoACAQR 😜 Тогда же в декабре 2024 года в другой статье к этой фотографии в финале следовал вот такой пассаж: &quot;Следует отметить, что все вышесказанные утверждения не имеют какого-либо научного подтверждения. Многие читатели вообще посчитали данную историю фантастической, по которой можно снять неплохой фильм.&quot;https://tsargrad.tv/news/ne-budite-to-chto-spit-najdennye-v-antarktide-chjornye-sarkofagi-otkryli-uchjonym-zloveshhuju-tajnu_1103497
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19 час.
Элеонора Коган
А вдруг там радиация?Надо бы поосторожней быть.
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8 час.
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