Mash: в Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД эвакуировали машину вместе с ребенком

В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД эвакуировали автомобиль вместе с ребенком в салоне. Теперь родители ищут очевидцев, которые подтвердят, что полицейские забрали машину без осмотра, сообщает Telegram-канал Don Mash.
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