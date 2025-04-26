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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О′Нил: «Леброн Джеймс в «Кливленде» мог взять семью на командный самолет»

«Я был очень впечатлен Леброном, когда пришел в «Кливленд». Леброн уже держал все под контролем. Несмотря на молодой возраст, этот ублюдок был настоящим лидером.

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