«Астон Мартин» подал протест на результаты квалификации к Гран-при Китая

"Астон Мартин" подала протест на результаты квалификации Гран-при Китая Формулы-1. Команда считает, что правила были нарушены, когда пилот "Феррари" Карлос Сайнс участвовал в квалификации после того, как остановился на трассе.
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