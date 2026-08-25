Форвард «Ак Барса» Хэйс получит 50 млн рублей бонусов, если попадет в топ-3 бомбардиров КХЛ («Матч ТВ»)

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хэйс заработает 80 миллионов рублей за один сезон в клубе. Как сообщает «Матч ТВ», он может получить еще 50 млн рублей в виде бонуса за попадание в топ-3 лучших бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ.