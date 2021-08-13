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Клиенты СберМаркета могут копить бонусы от СберСпасибо и обменивать их на скидки

Клиенты СберМаркета могут копить бонусы от СберСпасибо и обменивать их на скидки

Участники программы лояльности "СберСпасибо", использующие онлайн-сервис по доставке продуктов "СберМаркет" (6+), теперь могут не только копить бонусы за доставку и покупку товаров, но и обменивать их на скидки до 99% от суммы чека, сообщили в компании.

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