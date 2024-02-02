В Тюменской области руководители подразделений Госавтоинспекции проводят занятия по дорожной безопасности с юными спортсменами и школьниками

В Тобольском районе руководитель межмуниципальной Госавтоинспекции Иван Доценко провел пешеходные экскурсии дорожной безопасности для учащихся начальных классов Байкаловской школы.
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