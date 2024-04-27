Мы все ведем насыщенную жизнь с семьей, друзьями, работой, хобби и т д., и редко у нас появляется достаточно времени для занятий спортом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Встаем на защиту популярного спортивного направления и разбираемся, почему идеальные «кубики пресса» совершенно не обязательно означают то, что его обладательница имеет хорошее здоровье.
- Сегодня 79 процентов людей даже не знают, что существует такой признак зарождающейся деменции (а зря).
- Не все могут позволить себе длительные тренировки от получаса и дольше. Мы выбрали несколько занимательных программ для тех, кто не готов тратить на спорт больше пары минут в день.
Свежие комментарии