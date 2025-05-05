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Зеленский больше без иммунитета – Россия переходит к "плану Б" по Украине? СВОдки с фронта

Зеленский больше без иммунитета – Россия переходит к "плану Б" по Украине? СВОдки с фронта

Операцию по Крыму могли заранее слить России, но новое оружие позволило ВСУ сбить самолет в Черном море.

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