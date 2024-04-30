Праздничный концерт ко Дню Весны и Труда в ЦКК “Сочи” 🗓 1 мая, 12:00 📍 Абрикосовая, 12 👥 Вход свободный С участием детских коллективов.
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Праздничный концерт ко Дню Весны и Труда в ЦКК “Сочи” 🗓 1 мая, 12:00 📍 Абрикосовая, 12 👥 Вход свободный С участием детских коллективов.