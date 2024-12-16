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FT: Асад переправил две тонны евро и долларов в Москву в 2018-2019 годах

FT: Асад переправил две тонны евро и долларов в Москву в 2018-2019 годах

В 2018-2019 годах, когда бывший президент Сирии Башар Асад еще находился у власти, Центральный банк страны отправил в Москву несколько рейсов с миллионами долларов наличными, сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на секретные документы.

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