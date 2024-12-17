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Курские новости

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Курское Горсобрание принимает бюджет на будущий год

Курское Горсобрание принимает бюджет на будущий год

В Курске проходит 17-е очередное заседание Горсобрания. Ключевыми вопросами повестки стали обсуждение изменений в Устав города Курска, утверждение бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, участие в нацпроектах.

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